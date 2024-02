Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod von 41-Jähriger - Ehemann festgenommen

45307 E-Kray-Leithe:

Heute Abend (15. Februar, gegen 19 Uhr) erhielt die Polizei Essen einen Notruf eines Jugendlichen, der davon berichtete, dass sich seine Mutter möglicherweise verletzt in der gemeinsamen Wohnung befinden könnte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten verschafften sich Zutritt zu der Wohnung an der Leither Straße und fanden eine 41-jährige schwerstverletzte Frau (mazedonisch) vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch in der Wohnung. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen 47-jährigen Tatverdächtigen (mazedonisch), bei dem es sich um den Ehemann der verstorbenen Frau handelt. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen ein, konnte diese aber einstellen, nachdem sich der Mann via Notruf bei der Polizei in Gelsenkirchen meldete und sich durch Einsatzkräfte der Nachbarstadt widerstandslos festnehmen ließ.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen hat die Polizei Essen eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sowie die Todesursache sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Kinder der Familie werden durch Notfallseelsorger betreut und befinden sich in der Obhut von Angehörigen. /PaPe

