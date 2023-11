Essen: Mordkommission ermittelt nach Angriff mit Stichwaffe - 39-Jähriger festgenommen - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagabend (28. Oktober) soll ein 39-jähriger Serbe einen 47-Jährigen in einer Einkaufspassage am Porscheplatz angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Nach der Tat stellte sich der Tatverdächtige der Polizei und wurde festgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 18 Uhr kam es in der Einkaufspassage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei verletzte der 39-jährige Serbe den 47-Jährigen mit einer Stichwaffe und flüchtete daraufhin aus dem Einkaufszentrum.

Vor Ort behandelten ein Notarzt sowie Kräfte des Rettungsdienstes den 47-jährigen Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine akute Lebensgefahr besteht nicht.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich der Tatverdächtige telefonisch bei der Polizei und stellte sich. Anschließend nahmen Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen widerstandslos fest.

Der Sachverhalt wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Auf deren Antrag erließ das Amtsgericht Essen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen nach dem Tathergang sowie den Hintergründen dauern an.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 18 Uhr am Porscheplatz waren, den Vorfall wahrgenommen haben oder Angabe zu den Hintergründen machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

