Essen: Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts von Kundin angegriffen - 34-Jährige vorläufig festgenommen

45128 E.-Rüttenscheid:

Am Donnerstagmorgen (25. August) gegen 9:10 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle einen verletzten Mann in einem Lebensmittelgeschäft an der Rellinghauser Straße. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten einen verletzten 27-jährigen Mitarbeiter. Dieser wurde bereits durch Zeugen erstversorgt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die 34-jährige Tatverdächtige (chinesisch) konnte ebenfalls im Supermarkt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zeugen hatten sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die Chinesin wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Spurensicherung war vor Ort im Einsatz. Es konnten zwei Stichwaffen sichergestellt werden. Ob sie mutmaßliche Tatwaffen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen - ebenso wie die Hintergründe der Tat./SoKo

