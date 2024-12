Essen: Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Eiberg angegriffen - Zeugen gesucht

45279 E.-Freisenbruch: Am 19. Dezember gegen 10 Uhr hielten sich vier Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Essen-Eiberg auf, als sich ihnen ein unbekannter Mann näherte. Mit den Worten "wollt ihr auf die Fresse?", schlug er unvermittelt auf zwei der Angestellten ein und verletzte diese. Im Anschluss an die Tat stieg er in eine Bahn und flüchtete.

Der Mann wird als 25-28 Jahre alt beschreiben und soll ca. 185-190 cm groß sein. Zudem habe er ein europäisches Aussehen, dunkle, kurze Haare und habe bei der Tat eine beige Jacke, eine Jogginghose und eine weiße Kappe getragen.

Sollten Sie Angaben zu dem unbekannten Täter machen können oder die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

