Essen: Mit Haftbefehlen gesuchter Mann flüchtet auf gestohlenem Fahrrad vor der Polizei - Festnahme

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Während ihrer Streifenfahrt durch die Viehofer Straße gestern Abend (3. Dezember, gegen 21:30 Uhr) bemerkten Beamte der Polizeiwache Mitte, wie ein Mann bei Erblicken des Peterwagens schlagartig mit seinem Fahrrad in der Hand in Richtung Schützenbahn davonlief. Daher wollten sie den Verdächtigen kontrollieren. Während die Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht den Mann verfolgten und mehrfach über Außenlautsprecher ansprachen, radelte dieser unbeirrt die Schützenbahn in Richtung Norden weiter. Er fuhr über die Kleine Stoppenberger Straße bis zur Gladbecker Straße, wo er bei Erblicken eines weiteren Streifenwagens das Rad wegwarf und zu Fuß wegrannte. Er konnte eingeholt und mit Handfesseln fixiert werden. Dabei wehrte er sich vehement gegen die Fesselung. Spätestens bei der Kontrolle der Personalien wurde den Beamten klar, wieso der 38-Jährige geflüchtet ist. Es lagen bereits zwei zu vollstreckende Haftbefehle (Verstoß BtmG und Diebstahl) vor. Zudem war das Rad als gestohlen gemeldet. In seinem mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug und vermutlich Betäubungsmittel. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (ChWi)