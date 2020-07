Essen: Mit Falschgeld bezahlt - Polizei fahndet mit Lichtbild nach mutmaßlichem Betrüger - 1. Folgemeldung -

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Mit dem Foto einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach einem Mann, der am 12. April in einem Kiosk an der Raumerstraße mit einem gefälschten 10-Euro-Schein bezahlt haben soll.