Essen: Mindestens drei Einbrüche in 24 Stunden - Polizei stoppt Mehrfachtäter - Mögliche weitere Geschädigte gesucht

Die in dem Fahrzeug eingebaute Kamera nahm gegen 2:30 Uhr einen Mann auf und zeigte, wie dieser im Wohnmobil diverse Schränke durchsuchte. Mehrere Polizisten fuhren daraufhin zum Tatort, umstellten das Mobil und verhinderten so die Flucht des Tatverdächtigen. Da er auf Ansprache nicht aus dem Fahrzeug stieg, gingen Polizisten in das Wohnmobil und zogen den Mann (30) heraus.

In Folge der Durchsuchung entdeckten die Beamten verschiedenste Gegenstände. Es besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände weiteren Einbrüchen in derselben Nacht zuzuordnen sind. In diesem Zusammenhang sucht der Ermittler mögliche weitere Geschädigte von Einbrüchen im Bereich der Abteistraße, Ecke Laupendahler Landstraße.

Zudem ergab eine Überprüfung, dass der Mann bereits einen Tag zuvor (Donnerstag, 27. August) festgenommen wurde. Auch hier besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige versuchte, in ein Wohnmobil einzusteigen. Ein Anwohner hatte die Polizei verständigt, nachdem er den versuchten Einbruch auf frischer Tat bemerkte. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde aber von dem Zeugen verfolgt, der den Polizisten seinen Standort mitteilte. So konnte dieser schlussendlich festgenommen werden. Für eine längerfristige Untersuchungshaft reichte dieser Tatvorwurf zunächst jedoch nicht. Der 30-jährige Mann ist in den letzten Jahren bereits wegen anderer Diebstahlsdelikte aufgefallen. Der Haftrichter am Amtsgericht Essen ordnete aufgrund der neuerlichen Erkenntnisse heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen die Untersuchungshaft an.

Falls Sie einen Einbruch bemerkt haben bitten wir Sie, sich bei der Vermittlung unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

