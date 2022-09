Essen: Mercedesfahrer flüchtet vor der Polizei und fährt einen Fußgänger an

45145 E-Holsterhausen: Am Sonntagmorgen (25. September) missachtete ein 38-jähriger Mercedesfahrer auf der Autobahn A40 die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung und flüchtete über die Abfahrt auf Essener Stadtgebiet. Hier kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren geparkten Fahrzeugen und fuhr einen Fußgänger (58) an. Dieser wurde schwer verletzt.

Gegen 7:40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen auf eine Mercedes C-Klasse aufmerksam, welche in Fahrtrichtung Venlo unterwegs war. Aufgrund eines begangenen Verkehrsverstoßes beabsichtigten die Beamten, den Mercedes zu kontrollieren. Nachdem sie dem Fahrer Anhaltezeichen gegeben hatten, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und flüchtete über die Abfahrt auf die Martin-Luther-Straße.

Der Mercedesfahrer setzte seine Flucht durch den Stadtteil Holsterhausen fort, bis er in der Einmündung der Bunsenstraße / Schederhofstraße aufgrund einer Bodenschwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der schwarze Mercedes prallte zunächst gegen einen geparkten VW Golf und stieß anschließend mit einem Fußgänger zusammen, welcher sich auf dem Gehweg der Schederhofstraße befand. Dann durchbrach er den Zaun eines Autohändlers. Das Fahrzeug kam erst nach dem Zusammenstoß mit einem Mitsubishi und einem Opel auf dem Gelände des Händlers endgültig zum Stehen.

Die Einsatzkräfte konnten den Flüchtigen noch am Unfallort festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen ist der 38-jährige Bochumer mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde per Haftbefehl gesucht. Außerdem stellten die Beamten gefälschte ausländische Ausweisdokumente und ein Tütchen mit weißem Pulver bei dem 38-Jährigen sicher. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Haftbefehl vollstreckt. Spezialisten des VU-Teams sicherten die Spuren am Unfallort. Der Mercedes wurde sichergestellt.

Der Fußgänger, ein 58-jähriger Mann aus Essen mit irakischer Staatsangehörigkeit, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell