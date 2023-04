Essen: Mercedes-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Zeugen gesucht

45128 E.-Südviertel: Die Polizei fahndet nach einem Verkehrsunfall nach einem unbekannten Mercedes-Fahrer und bittet Zeugen sich zu melden.

Gestern Mittag (17. April) gegen 12:30 Uhr fuhr ein unbekannter Mann mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse (Essener Kennzeichen) auf der Hindenburgstraße. An der Kreuzung Bismarckstraße / Kruppstraße bog er nach rechts in Fahrtrichtung Friedrichstraße ab. Dabei missachtete der Unbekannte mutmaßlich die rote Ampel und übersah einen 37-jährigen Fußgänger. Der Fahrer streifte den Essener, der gerade den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Danach flüchtete er in Richtung Friedrichstraße und ließ den 37-Jährigen leicht verletzt am Unfallort zurück.

Der Tatverdächtige wurde als männlich und 30-35 Jahre alt beschrieben. Er habe ein arabisches Erscheinungsbild und trage einen schwarzen gepflegten Bart.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung Bismarckstraße / Kruppstraße waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

