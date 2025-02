Essen: Mehrere Vorfälle auf Damentoiletten der Universität Essen

45141 E.-Nordviertel:

Anfang Januar erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Vorfällen in den Räumlichkeiten der Damentoiletten der Universität Duisburg-Essen. Am vergangenen Wochenende meldeten Zeugen erneut einen verdächtigen Mann auf der Damentoilette.

Bereits am 2. Januar soll eine Studentin bei der Nutzung der Damentoilette von einem Unbekannten beobachtet worden sein. Als die junge Frau die Kabine verließ, begegnete sie einem Unbekannten, der flüchtete.

Daraufhin meldete sich am 8. Januar eine weitere junge Frau bei der Polizei und gab ebenfalls an, auf der Toilette von einem Unbekannten beobachtet worden zu sein. Dieser Vorfall soll sich bereits am 21. Oktober vergangenen Jahres ereignet haben.

Am vergangenen Samstag (8. Februar) wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst der Universität Duisburg-Essen über einen weiteren Vorfall auf einer Damentoilette in Kenntnis gesetzt. Zwei Studentinnen hatten gemeldet, dass ein Unbekannter sich in den Räumlichkeiten der Damentoilette aufgehalten hatte. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann unerkannt.

Ob es sich hierbei um einen oder mehrere Tatverdächtige handelt und ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet, verdächtige Beobachtungen und/oder Personen über die folgenden Erreichbarkeiten zu melden: hinweise.essen@polizei.nrw.de oder 0201/829-0./SoKo

