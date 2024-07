Essen: Mehrere Mülltonnen in Frohnhausen und Altendorf brannten - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen / 45143 E.-Altendorf:

Am Sonntagabend (28. Juli) kam es in den Stadtteilen Frohnhausen und Altendorf innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Bränden von Mülltonnen. Ein Übergreifen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum ersten Einsatz in der Busehofstraße alarmiert. Am Einsatzort (zwischen Berliner Straße und Seibertzstraße) stellten die Einsatzkräfte eine brennende Mülltonne fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das dortige Wohnhaus verhindern. Nur wenige Minuten später meldeten Zeugen eine weitere brennende Mülltonne an der Berliner Straße / Oberdorfstraße.

Gegen 20:50 Uhr kam es zu weiteren Einsätzen in Altendorf. In der Siemensstraße / Ecke Heinrich-Strunk-Straße hatten Zeugen zwei weitere brennende Mülltonnen gemeldet, von denen sie eine bereits selbst vom angrenzenden Wohnhaus weggezogen und gelöscht hatten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung bemerkten Einsatzkräfte gegen 21:30 Uhr in der Heinrich-Strunk-Straße die fünfte brennende Mülltonne an diesem Abend.

Bei allen Einsätzen wurde niemand verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die am Sonntagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise melden Sie bitte der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

