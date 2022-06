Essen: Mehrere hundert Personen bei gewalttätiger Auseinandersetzung beteiligt - Männer schlagen und stechen

45143 E.-Altendorf:

Wie bereits am 26. Juni berichtet, kam es am Samstag (25. Juni) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf der Altendorfer Straße an der laut Anrufer und Zeugen mehrere hundert Personen beteiligt gewesen sein sollen. Eine Vielzahl der überwiegend männlichen Beteiligten hat Verbindungen ins Clanmilieu.

Hier finden Sie die Ursprungsmeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/maenner-schlagen-und-stechen-aufeinander-ein-mindestens-eine-person-schwer-verletzt

Wir haben in diesem Zusammenhang eine Folgemeldung auf unserer Homepage veröffentlicht, die Sie unter folgendem Link finden:

https://essen.polizei.nrw/presse/mehrere-hundert-personen-bei-gewalttaetiger-auseinandersetzung-beteiligt

