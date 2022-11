Essen: Mehrere hochwertige Fahrzeuge in Haarzopf und Bredeney gestohlen

45117 E.-Stadtgebiete: In der vorletzten Nacht (02. auf 03. November) wurden zwei hochwertige Pkw in Bredeney und Haarzopf entwendet. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Erst Ende Oktober wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls von Pkw eingeleitet.

Am 2. November, gegen 20 Uhr hatte der 41-jährige Besitzer seinen dunkelbraunen Audi SQ7 am Alfred-Pott-Weg in Bredeney abgestellt. Am nächsten Morgen (3. November) bemerkte er gegen 6:30 Uhr den Diebstahl seines Pkw. Durch einen im Fahrzeug deponierten GPS-Tracker konnten Rückschlüsse auf eine mögliche Tatzeit gegen 00:45 Uhr (3. November) gezogen werden. Das Fahrzeug wurde letztmalig in Ostdeutschland, kurz vor der polnischen Grenze geortet.

In derselben Nacht stahlen unbekannte Täter einen schwarzen Volvo XC60 von der Fängershofstraße in Haarzopf. Dieser war gegen 21 Uhr am Vorabend abgestellt worden. Der Diebstahl fiel dem 35-Jährigen Besitzer am Morgen des 3. November, gegen 6:45 Uhr auf.

Ebenfalls in dieser Nacht, konnte ein Zeuge gegen 2 Uhr Lärm von der Straße Weg zur Platte vernehmen und daraufhin drei verdächtige Männer erkennen, die sich an einem Audi A6 zu schaffen machten. Einer der unbekannten Männer stieg in den Audi ein, fuhr los und kam nach wenigen Metern abrupt zum Stehen. Der Unbekannte stieg daraufhin aus und lief zu seinen beiden mutmaßlichen Komplizen, um mit ihnen in einem BMW davonzufahren. Er wird als stämmig mit Glatze und einem osteuropäischen/slawischen Phänotypen beschrieben.

Es konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug zuvor, wenige hundert Meter, auf dem Wolfsbachweg geparkt stand. Das Fahrzeug des 47-jährigen Besitzers wurde von der Polizei zur Beweissicherung sichergestellt.

Anfang letzter Woche war ein grauer Volvo XC 90 in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober, zwischen 22:20 Uhr und 5 Uhr von dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Haarzopf entwendet worden. Der 50-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am Abend vor seinem Haus auf der Straße Auf'm Bögel geparkt.

Einen Tag später (Nacht vom 25. auf den 26. Oktober, zwischen 18 Uhr und 11:45 Uhr) war vom Schlingmannsweg in Haarzopf ein Mercedes GLC 250 entwendet worden. Von der Garageneinfahrt des Grundstücks der 61-Jährigen war die hochwertige schwarze Limousine unbemerkt von einem oder mehreren unbekannten Tätern gestohlen worden.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um einen missbräuchlichen Gebrauch oder einen Diebstahl zu verhindern. Ob es sich bei den unbekannten Dieben um ein und dieselbe Tätergruppe handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fahndet nach den gestohlen Fahrzeugen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollten Sie Hinweise zu den genannten Diebstählen geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

