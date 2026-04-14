Essen: Mehrere Autos in Heisingen zerkratzt - Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und prüft die Zusammenhänge der Taten. Dafür suchen die Ermittler jetzt nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem oben genannten Bereich gemacht haben oder Angaben zu den weiteren Sachbeschädigungen machen können. Darüber hinaus werden weitere Geschädigte, deren PKW in Heisingen durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, gebeten, sich an die Polizei Essen zu wenden. Sowohl mögliche Zeugen als auch potentielle Geschädigte melden sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey