Essen: Maskierte Männer überfallen Kiosk - Polizei bittet um Hinweise

45326 E.-Altenessen-Süd: Zwei maskierte Männer haben am Donnerstagabend (2. April) einen Kiosk an der Schwarze Straße überfallen. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin und entwendeten Geld und Waren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:20 Uhr betraten die beiden Männer den Kiosk an der Schwarze Straße in Altenessen. Einer bedrohte die 63-jährige Mitarbeiterin des Kiosks mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dann drückte er die Frau gegen den Verkaufstresen und nahm selbst Geld aus der Kasse. Außerdem nahm er mehrere Packungen Zigaretten sowie eine Flasche Schnaps aus einem Regal. Der zweite Tatverdächtige stand zunächst am Tresen und beobachtete die Tür. Als ein Kunde den Kiosk betrat, drückte der Maskierte den Mann ebenfalls gegen den Tresen und forderte ihn auf, sich nicht zu bewegen. Als der erste Räuber dann den Kassenbereich mit der Beute verließ, flohen beide Verdächtige in Richtung Rahmstraße. Beide Männer werden als zirka 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Beide trugen eine schwarze Maske und sprachen Deutsch mit unbekanntem Akzent. Der erste Täter hat braune Augen und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Der zweite Verdächtige war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw