Essen: Mann will Handys kaufen und wird von Verkäufer ausgeraubt - Zeugen gesucht - Fahndung

Am Nachmittag des 06. Juli gegen 17:40 Uhr wurde ein 29-jähriger Libanese in der Essener Innenstadt von einem Unbekannten angesprochen, ob er Interesse am Kauf von Smartphones hätte. Der junge Mann bekundete sein Interesse und folgte dem Täter zu seinem angeblichen Bruder, der die Handys besäße. Nach Begutachtung der Ware einigten Sie sich auf einen Preis und der 29-Jährige entfernte sich, um Geld zu holen.

Am verabredeten Treffpunkt wartete der Mann, der ihn ursprünglich angesprochen hatte, um erneut mit ihm zu seinem angeblichen Bruder zu gehen. Da die Situation dem Geschädigten seltsam vorkam, filmte er den Unbekannten heimlich.

An der Turmstraße/Ecke Rheinische Straße wartete der zweite Täter. Dieser zückte ein Messer, bedrohte ihn auf Arabisch und forderte ihn auf, ihm das Geld auszuhändigen, während sein Komplize Schmiere stand. Dem 29-jährigen Mann wurde das Geld entrissen, beide Täter flohen.

Der Zeuge konnte die Täter wie folgt beschreiben:

- Täter 1: Männlich, 22-30 Jahre, 180 cm groß, ca. 90 kg schwer, Dreitagebart, schwarzes Cap von Lacoste, weißes Shirt mit einem Blitzlogo, dunkle Bomberjacke, Jeanshose von Levi´s, Schuhe von Lacoste

- Täter 2: Männlich, 29-35 Jahre alt, 180 cm groß, ca. 100 kg schwer, kurze schwarze Haare mit Graustich, Dreitagebart, auffällige Zahnlücke, kariertes Shirt, dunkelblaue Jeanshose

Fotos zum ersten Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-schwerer-raub-0

Wenn Sie Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen und/oder seinem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

