Essen: Mann von Unbekannten attackiert und verletzt - Zeugenaufruf

Vergangenen Samstag (20. Mai) wurden Einsatzkräfte gegen kurz vor Mitternacht zur Polizeiwache Frohnhausen alarmiert. Dort trafen sie auf einen verletzten Mann, dem ein Teil seines Ohrs fehlte.

Der Mann gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass er im Bereich der Mülheimer Straße zwischen der Kölner Straße und der Sybelstraße von fünf bis sechs unbekannten Männern attackiert worden sei. Die Unbekannten hätten auf ihn eingeschlagen und ihn zu Boden geworfen. Einer der Männer habe einen Gegenstand in der Hand gehalten und ihn am Ohr verletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen über die Mülheimer Straße in Richtung Fulerum.

Im Rahmen der Tatortarbeit fanden die Beamten das abgetrennte Teil des Ohrs und übergaben es an die ebenfalls vor Ort eingesetzten Rettungskräfte. Der 28-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einer der Verdächtigen sei ca. 180 cm groß und ca. 22 Jahre alt. Er habe lange braune Haare, einen braunen Dreitagebart und sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Ein weiterer Tatverdächtiger sei ca. 180-185 cm groß und ca. 26-29 Jahre alt. Er habe schwarze Haare und einen langen schwarzen Bart. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Auseinandersetzung. Wenn Sie Angaben zum Sachverhalt oder den beschriebenen Personen machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

