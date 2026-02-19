Essen: Mann stirbt nach Auseinandersetzung mit Sohn - Mordkommission eingerichtet

Die ersten Ermittlungen der daraufhin eingesetzten Mordkommission ergaben, dass es am Montag (16. Februar) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 60-jährigen Essener und seinem 30-jährigen Sohn gekommen ist. Im Zuge dessen hat der 60-Jährige Verletzungen erlitten, die nach derzeitigen Erkenntnissen ursächlich für seinen Tod sind.