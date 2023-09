Essen: Mann stiehlt Radlader und dreht seine Runden - Besitzer und Zeugen gesucht

45136 E.-Stadtwald: Gestern am späten Abend (31. August) stahl ein unbekannter Mann einen Radlader, durchbrach einen Zaun und drehte auf einer Pferdekoppel seine Runden. Die Polizei sucht nach Zeugen sowie nach dem Besitzer des Radladers.

Gegen 22:50 Uhr hörte ein 56-jähriger Besitzer eines Reiterhofs im Walpurgistal verdächtige Geräusche und sah aus dem Fenster. Auf seiner Pferdekoppel entdeckte er einen unbekannten Mann, der mit einem Radlader offensichtlich wild hin und her fuhr. Durch seine Fahrerei machte er die Pferde scheu und versuchte dann mehrfach durch den dortigen Maschendrahtzaun zu fahren.

Letztendlich entschied er sich für das bereits vorhandene Loch im Zaun, welches vermutlich bei seiner Ankunft auf der Koppel entstanden war. Durch eine Böschung gelang der Mann wieder auf die Straße und fuhr davon. Als ihn der 56-Jährige mit seinem Auto einholte, hielt er am Fahrbahnrand an und winkte, um den Pkw offensichtlich überholen zu lassen. Durch einen Vorwand schaffte es der Hofbesitzer, an den Radlader zu gelangen und den Schlüssel abzuziehen. Daraufhin ließ der Unbekannte den Lader am Straßenrand zurück und flüchtete in Richtung Sperberstraße.

Der Unbekannte wurde als 20-25 Jahre alt beschrieben. Er habe kurze helle Haare, ein Stirnband sowie einen großen Rucksack getragen, auf welchem eine weiße Maske befestigt war (ähnlich derer aus einer Fernsehserie über einen Raub aus einer spanischen Gelddruckerei).

Gegen den bislang unbekannten Täter wird aufgrund des Diebstahls von Kraftwagen sowie Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Besitzer des Radladers.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Laderfahrer geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

