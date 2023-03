Essen: Mann randaliert in Wettbüro und beleidigt Beamten rassistisch

45276 E-Steele:

Freitagabend (3. März, gegen 22:30 Uhr) randalierte ein 53-jähriger Mann (türkisch) in einem Wettbüro in der Steeler City und schlug dort die Displays mehrerer Fernseher und eines Wettterminals ein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Lokal, konnte aber am Steele S Bahnhof angetroffen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer.

Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung und Identifizierung zur Polizeiwache verbracht. Hier beleidigte er einen der eingesetzten Beamten wiederholt rassistisch. Da der 53-Jährige ankündigte, bei seiner Entlassung weitere Gegenstände zerstören oder in Brand stecken zu wollen, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigungen, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Beleidigung. /PaPe

