Essen: Mann nach Raub lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

45138 E.-Huttrop: In der heutigen Nacht (28. Juli gegen 3 Uhr) sprachen unbekannte Männer einen 22-Jährigen vermutlich im Bereich der Schwanenbuschstraße an. Sie forderten die Herausgabe seiner persönlichen Gegenstände. Als der 22-Jährige (deutsch) sich weigerte, gingen ihn die Täter körperlich an, sodass er schwer verletzt wurde. Der Verletzte suchte seine Wohnanschrift an der Moltkestraße auf, wo seine Familie ihn erstversorgte, den Rettungsdienst und die Polizei verständigte.

Die drei unbekannten Tatverdächtigen flüchteten von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Täter sollen 1,80m groß und maskiert gewesen sein.

Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 3:21 Uhr sollen einer bislang unbekannten Zeugin drei männliche Personen von der Moltkestraße aus kommend fast vor das Auto gelaufen sein. Anschließend rannten die drei Personen weg in Richtung eines Parks.

Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, werden gebeten, sich beim Mordkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell