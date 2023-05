Essen: Mann mit offenen Haftbefehlen richtet sich in Imbisswagen ein

45127 E-Südviertel:

Sonntagnacht (28. Mai, kurz vor 3 Uhr) erhielt die Polizei Essen Kenntnis von einem möglichen Einbruch in einen geparkten Imbisswagen an der Hohenburgstraße. Vor Ort nahmen die Polizisten Geräusche aus dem Fahrzeuginneren wahr. Als sie klopften, öffnete ihnen ein 26-jährigen Mann (libysch) die Tür. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle (Ersatzfreiheitsstrafen) bestanden. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. An dem Imbisswagen stellten die Beamten Aufbruchspuren fest. Der 26-Jährige hatte sich bereits häuslich eingerichtet. /PaPe

