Essen: Mann fährt in Zaun und schläft ein

Gegen 6 Uhr bemerkte ein 19-jähriger Zeuge einen verunfallten BMW in der Bargmannstraße. Der Mann rief unverzüglich die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den BMW-Fahrer schlafend auf dem Fahrersitz an. Er war zuvor in einen dortigen Zaun gefahren. Im Fahrzeuginneren nahmen die Einsatzkräfte einen starken Alkoholgeruch wahr und weckten den Mann auf. Statt jedoch auf Ansprache der Polizisten auszusteigen, leistete der Fahrer erheblichen Widerstand. Es handelt sich bei ihm um einen 38-jährigen Mann mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.