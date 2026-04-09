Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 51-jährige Essener gegen 4 Uhr auf der Gladbecker Straße stadtauswärts, als er kurz vor der dortigen Tankstelle von hinten niedergeschlagen wurde. Auch als er bereits am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Laut eigenen Angaben habe es sich dabei mindestens um zwei Täter gehandelt. Die Männer raubten die Geldbörse des Esseners und flüchteten in unbekannte Richtung.