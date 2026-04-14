Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

45141 E-Altenessen-Süd: Die Polizei Essen suchte seit Mittwochmorgen (8. April) Zeugen eines Raubes auf der Gladbecker Straße, bei dem ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-bei-raub-schwer-verletzt-polizei-sucht-zeugen
Ermittlungen ergaben, dass die Tat nicht auf der Gladbecker Straße, sondern in der Wohnung des Geschädigten stattgefunden hat. Es erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Bekannten des 51-Jährigen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz.
Die Polizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 40-Jährige wurde am Montag (13. April) festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. /Aro
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