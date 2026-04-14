Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Ermittlungen ergaben, dass die Tat nicht auf der Gladbecker Straße, sondern in der Wohnung des Geschädigten stattgefunden hat. Es erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Bekannten des 51-Jährigen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz.