Essen: Mann bedroht Anwohner mit Messer und schubst 81-Jährige

45143 E-Altendorf:

Gestern Nachmittag traf ein 33-jähriger Deutscher auf eine 81-jährige Dame und einen 58-jährigen Mann aus der Nachbarschaft. Unvermittelt ging der 33-jährige Tatverdächtige die Seniorin an und stieß sie gegen eine Hauswand. Als ihr der 58-Jährige zu Hilfe kam, zog der Tatverdächtige ein Messer und bedrohte den Mann damit.

Der 33-Jährige beschimpfte die beiden Anwohner und forderte sie auf, die Straßenseite zu wechseln.

Als weitere Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der mutmaßliche Täter in ein Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung konnte der Verdächtige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und ein Messer sichergestellt werden.

Aufgrund eines möglichen Mischkonsums von mutmaßlich harten Drogen und Alkohol, wurden dem 33-Jährigen mehrere Blutproben entnommen. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Die Seniorin und der 58-Jährige blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

