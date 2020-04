Essen: Mann (54) erleidet schwere Brandverletzungen - 1. Folgemeldung - Polizei geht von Unfallgeschehen aus

Essen (ots) - 45143 E.-Altenessen: Heute Morgen (14. April) gegen 8 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Notruf, dass ein Mann auf der Haus-Berge-Straße in Flammen stehen würde. Wir berichteten am 15. April. Nach derzeitigen Ermittlungstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Vermutlich war eine angezündete Zigarette ursächlich für den Brand. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der 54-Jährige befindet sich weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch im Krankenhaus betreut. Die Ermittlungen dauern an. /JH