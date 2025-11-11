Essen: Männergruppe prügelt auf 37-Jährigen ein - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

45127 E.-Stadtkern: Samstagmorgen (8. November) schlugen und traten mehrere Männer 'Am Handelshof' auf einen 37-jährigen Essener ein. Dabei verletzten Sie den Essener schwer. Die Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später im Bereich des Hauptbahnhofs festgenommen werden. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 4:10 Uhr geriet der 37-jährige deutsche Staatsbürger nach dem Besuch einer Diskothek in der Essener Innenstadt in einen Streit mit einer Männergruppe. Nach ersten Erkenntnissen sollen zuvor aus der Gruppe volksverhetzende Parolen gerufen worden sein. Während des Streits schlugen die Männer den 37-Jährigen zu Boden und traten mehrfach auf den Bewusstlosen ein. Der schwer verletzte Essener blieb regungslos liegen und die Gruppe flüchtete. Der Verletzte wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung gelang es eingesetzten Polizisten, sechs Personen (20, 20, 22, 24, 25, 26) kurz nach der Tat im Bereich des Hauptbahnhofs fest zu nehmen. Die ersten Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen drei der sechs Personen. Am Sonntag wurden daraufhin der 22-jährige, der 25-jährige und der 26-jährige Mann einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags erließ. Alle drei haben die deutsche Staatsangehörigkeit und kommen aus Essen. Die anderen drei Personen wurden entlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Mordkommission einen weiteren Tatverdächtigen identifizieren, der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war. Am heutigen morgen (11. November) durchsuchten die Ermittler daraufhin die Wohnung des 24-jährigen Esseners mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der Tatverdächtige entlassen.

Darüber hinaus suchen die Ermittler der Mordkommission nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem werden Personen, die Videos oder Fotos der Tat besitzen gebeten, diese in dem dafür eingerichteten Hinweisportal beim LKA NRW unter dem Ereignis "Versuchtes Tötungsdelikt nach einem Diskothekenbesuch "Am Handelshof" v. 08.11.25" hochzuladen. Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/ .

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen weiterhin auf Hochtouren. Auf Grund des Verdachts einer vorausgegangenen Volksverhetzung unterstützt der polizeiliche Staatsschutz die Ermittler der Mordkommission. /hey

