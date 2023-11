Essen: Mädchen rennt vor PKW und entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

45149 E.-Haarzopf: Am Sonntagnachmittag (19. November) kam es an der Kreuzung Fulerumer Straße Ecke Hatzper Straße möglicherweise zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem unbekannten Mädchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Essener mit seinem grauen Audi A4 die Fulerumer Straße in Fahrtrichtung Haarzopf. An der Kreuzung zur Hatzper Straße wartete er an der Ampel. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte und der 32-Jährige anfuhr, soll plötzlich ein junges Mädchen über die Straße gerannt sein. Der Fahrer bremste daraufhin. Das Mädchen stürzte und rannte anschließend weiter zu einem an der Haltestelle Erbach wartenden Bus. Der Autofahrer konnte nicht ausschließen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem PKW gekommen ist und das Mädchen sich dabei verletzt hat. Er verständigte deshalb die Polizei.

Das Mädchen soll zwischen 9 und 11 Jahre alt sein und lange Haare haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen und sucht nach dem Mädchen und/oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0201/829-0 bei der Polizei./Hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell