Essen: Linienbus muss Vollbremsung machen - Vier Verletzte - Zeugenaufruf

45276 E.-Steele:

Am Donnerstagvormittag (14. April) gegen 11 Uhr fuhr der Bus der Linie 184 auf der Henglerstraße in Steele Richtung Grendtor. Kurz vor der Haltestelle Grendtor zog ein PKW unvermittelt vor den Bus, so dass die 46-jährige Busfahrerin eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die starke Bremsung wurden vier Fahrgäste leicht verletzt. Drei von ihnen (33-Jährige mit 3-jährigem Sohn und 82-Jährige) wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten PKW machen können. Zeugen gaben an, es könne sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Wenn Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

