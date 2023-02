Essen: Linienbus erfasst Fußgänger - 39-Jähriger schwer verletzt

45138 E.-Südostviertel:

Am Dienstagnachmittag (21. Februar) gegen 16:45 Uhr hielt der 30-jährige Fahrer eines Linienbusses an der Haltestelle "Wasserturm". Als er wieder von der Haltstelle losfuhr, erfasste er einen 39-jährigen Fußgänger, der von rechts die Straße überqueren wollte. Der Passant wurde durch den Zusammenstoß mit dem Bus schwer verletzt. Ein alarmierter Notarzt behandelte den Verletzten am Unfallort. Zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Durch die Bremsung des Busfahrers stürzten zwei Fahrgäste. Eine 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei war am Unfallort im Einsatz.

Laut Zeugenaussagen soll der Passant die Straße überquert haben, als die Fußgängerampel rot zeigte. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

