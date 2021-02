Essen: Lichtzeichenanlage durch mutmaßlichen LKW-Fahrer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45139 E.- Südostviertel: Am 15. Februar gegen 13 Uhr wurde die Polizei informiert, dass es zuvor an der Kreuzung Franziskanerstraße/Krampestraße zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Aufgrund eines kompletten Ausfalls der Ampeln an der Kreuzung, war bereits ein Fachmann vom Amt für Straßen und Verkehr ausgerückt. Vor Ort stellte der Mitarbeiter eine starke Beschädigung eines Ampelmastes fest, wodurch vermutlich alle Lichtzeichenanlagen ausgefallen waren. Die Beschädigungen stammen augenscheinlich von einem Verkehrsunfall. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen im Bereich der Fußgängerampel geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen LKW-Fahrer handeln könnte. Möglicherweise ist Zeugen der Unfall auf der doch stark frequentierten Kreuzung aufgefallen. Sicherlich wird es bei dem Unfall auch zu lauten Geräuschen gekommen sein. Das Verkehrskommissariat 2 nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug unter der 0201/829-0 entgegen. /JH