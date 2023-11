Essen: Lehrer eines Berufskollegs mit Reizgas attackiert - Zeugen gesucht

45138 E-Huttrop: Am Donnerstagvormittag (9. November) attackierte ein junger Mann den Lehrer eines Berufskollegs an der Robert-Schmidt-Straße im Klassenraum mit einem Reizgas und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr befand sich der Lehrer nach der Beendigung der Unterrichtsstunde in einem Klassenraum des Berufskollegs. Nachdem der letzte Schüler den Klassenraum verlassen hatte, trat ein unbekannter junger Mann in den Klassenraum. Er sprach den Lehrer gezielt mit seinem Namen an und sprühte unvermittelt einen Reizstoff, mutmaßlich Pfefferspray, in sein Gesicht. Durch den Angriff erlitt der Lehrer leichte Verletzungen.

Nach seiner Tat flüchtete der Unbekannte aus dem Schulgebäude, überquerte die Moltkestraße und stieg auf der Beifahrerseite in einen schwarzen Audi. In dem Fahrzeug wartete offensichtlich bereits ein Fahrer auf den jungen Mann. Der Audi entfernte sich in Richtung Richard-Wagner-Straße vom Tatort.

Nach Zeugenaussagen soll der Angreifer zwischen 175 und 180 cm groß und 17 bis 18 Jahre alt sein. Er habe eine südländische Erscheinung und soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Außerdem habe er einen orangefarbenen Schlüsselanhänger um den Hals getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat.

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen, wenn Sie Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können./Wrk

