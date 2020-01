Essen: Längerfristige Sperrung nach Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Frauen

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Nach einem Verkehrsunfall auf der vielbefahrenen Kreuzung Kruppstraße, Ecke Bismarckstraße heute Vormittag (Freitag, 3. Dezember gegen 11:45 Uhr) ermittelt nun das Verkehrsunfallaufnahme-Team. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 83-jähriger Nissan-Fahrer mit seiner 79-jährigen Beifahrerin die Kruppstraße aus Richtung Holsterhausen kommend in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Kruppstraße, Ecke Bismarckstraße bog der 83-jährige dann verbotswidrig links in Richtung Innenstadt ab. Eine 53-jährige Dacia-Fahrerin befuhr zeitgleich die Kruppstraße aus Fahrtrichtung Hauptbahnhof in Richtung Holsterhausen. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde die Beifahrertür des Nissans derart stark eingedrückt, dass die 79-Jährige nicht selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. Feuerwehr und Rettungskräfte übernahmen die Bergung und brachten die 79-Jährige sowie die 53-Jährige in Essener Krankenhäuser. Der 83-Jährige ist nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde der Unfall mithilfe des 3-D Laserscanners ausgemessen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung in Teilen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (ChWi)