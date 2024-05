Essen: Ladendiebe flüchten mit PKW und verletzen Discounter-Mitarbeiter - Zeugen gesucht

45329 E.-Altenessen:

Am Samstagnachmittag (4. Mai) verließen zwei Frauen mit zwei gefüllten Einkaufstaschen einen Discounter in der Heßlerstraße, ohne die Ware zu bezahlen. Ein 31-jähriger Mitarbeiter verfolgte die Tatverdächtigen zum Parkplatz, wo er vom Fluchtwagen touchiert und leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr teilte ein Kunde einem 31-jährigen Mitarbeiter mit, dass soeben zwei Frauen mit zwei gefüllten Einkaufstaschen den Laden verlassen hätten, ohne die Ware zu bezahlen.

Daraufhin lief der Mitarbeiter auf den Parkplatz, wo er zwei Frauen entdeckte, die besagte Einkaufstaschen in einen Renault Twingo einluden. Die beiden Frauen stiegen in den Renault zu einem unbekannten Fahrer ein. Als der 31-Jährige versuchte, die Fahrertür zu öffnen, fuhr der Unbekannte los. Die Fahrertür touchierte den Discounter-Mitarbeiter, so dass er zu Boden stürzte. Die drei Tatverdächtigen flüchteten in dem Renault Twingo auf der Heßlerstraße in Fahrtrichtung A42. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige 1:

- Weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, korpulente Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, blonder Zopf, bekleidet mit einem bunten Rock

Tatverdächtige 2:

- Weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, trug einen bunten Rock

Tatverdächtiger (Fahrer):

- Männlich, ca. 40-45 Jahre alt, bekleidet mit einem weißen T-Shirt

Wenn Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell