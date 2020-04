Essen: Ladendieb würgt Angestellten und verletzt Polizisten

Essen (ots) - 45141 E-Frillendorf: Ein renitenter Ladendieb würgte Mittwochmittag (22. April) in einem Geschäft, im Essener Stadtteil Frillendorf, einen Angestellten und verletzte einen Polizisten. Gegen 14:40 Uhr fiel einem 20 Jahre alten Mitarbeiter eines Getränkemarkts auf der Manderscheidtstraße ein Mann auf. Der "Kunde" steckte sich mehrere Flaschen Spirituosen ein. Hinter der Kasse sprach der Zeuge den Langfinger auf die Tat an. Der Dieb schlug daraufhin um sich und würgte den jungen Mann. Mehrere Mitarbeiter waren von Nöten, um den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei dingfest zu machen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und fuhren mit ihm zur Innenstadtwache. Dort leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Bereits vor wenigen Tagen fiel er dem Personal des Marktes auf, als er hochprozentigen Alkohol "mitgehen" ließ. Gegen den 41-jährigen Festgenommenen ordnete das Amtsgericht Untersuchungshaft an. / MUe.