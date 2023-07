Essen: Ladendieb packt Rucksack voll mit Energy-Drinks - Fotofahndung

45143 E.-Altendorf:

Am 27. Januar dieses Jahres beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarkts an der Haedenkampstraße, wie ein Kunde Kleidung und eine größere Anzahl von Energy-Drink-Dosen in seinen Rucksack packte.

Anschließend lief der Kunde, ohne die Ware zu bezahlen, durch den Kassenbereich in Richtung Ausgang. Im Ausgangsbereich sprach der Mitarbeiter den Unbekannten an. Als dieser versuchte zu flüchten, griff der Angestellte nach dem Rucksack. Bei einer kurzen Rangelei riss einer der Henkel des Rucksacks, so dass der Dieb ohne Beute fußläufig in Richtung Altendorfer Straße flüchten konnte. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die Videoüberwachung des Discounters filmte den Tatverdächtigen. Das Foto des Mannes finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/110403

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

