Essen: Ladendieb mit roter Krücke gefilmt - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf/E-West: Bereits am 30.06.2020 kam es zu einem Ladendiebstahl in einer real-Filiale an der Haedenkampstraße in Essen. Der mutmaßliche Täter steckte mehrere Waren ein und verließ das Geschäft, ohne dafür zu bezahlen.