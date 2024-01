Essen: Ladendieb entwendet Kleidungsstücke und flüchtet - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 18. Oktober vergangenen Jahres entwendete ein Unbekannter mehrere hochwertige Kleidungsstücke in einem Geschäft an der Kettwiger Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.

Der Unbekannte hatte den Laden gemeinsam mit einer Frau betreten und war mit mehreren Bekleidungsstücken in die Umkleidekabine gegangen, um diese dort vermutlich in einer präparierten Tasche zu verstauen. Als die unbekannte Frau eine Mitarbeiterin des Geschäftes ablenkte, verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Polizei liegen Bilder des Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/126169

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

