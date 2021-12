Essen: Ladendetektiv spricht Dieb an und wird geschlagen - Fotofahndung

45145 E.-Frohnhausen: Am 1.Oktober gegen 18:20 Uhr betrat ein Unbekannter einen Supermarkt an der Raffelberger Straße. Der 24-jährige Ladendetektiv beobachtete ihn dabei, wie er Ware in den Einkaufswagen legte. Zwei Sixpack Cola-Dosen packte der mutmaßliche Täter hingegen in seinen Rucksack. An der Kasse legte der Unbekannte dann lediglich die Waren aus dem Einkaufswagen auf das Kassenband.

Kurz bevor er den Supermarkt verlassen wollte, sprach ihn der 24-Jährige auf die Cola in seinem Rucksack an. Der Täter schubste den Ladendetektiv bei Seite und verletzte ihn im Gesicht. Anschließend ergriff er die Flucht und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Keplerstraße.

Der mutmaßlichen Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und 1,80m groß sein. Er hat eine schlanke Figur, dunkelbraune Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zudem hatte er bei der Tat einen Dreitagebart und war mit einem blauen Kapuzenpullover bekleidet, welcher vorne einen weißen Schriftzug hat. Er trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Täter spricht akzentfrei Deutsch.

Der Ladendetektiv konnte den mutmaßlichen Täter bei seiner Flucht fotografieren:

https://polizei.nrw/fahndung/70683

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Identität des Abgebildeten und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ViV

