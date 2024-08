Essen: Kupferdiebe flüchten und scheitern an Diensthund "Krabat"

45127 E.-Westviertel: Gestern (11. August) kurz vor Mitternacht kam in einer leerstehenden Halle an der Frohnhauser Straße zu einem Diebstahl von Kupfer. Mithilfe eines Polizeihubschraubers und des Diensthundes "Krabat" konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Gegen 23:40 Uhr meldeten Zeugen mehrere Personen mit einem schwarzen VW Bora, die an einem leerstehenden Gebäude an der Frohnhauser Straße / Helmut-Käutner-Straße augenscheinlich Kupferkabel stahlen. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen zunächst mit ihrem Pkw, wurden jedoch kurz darauf durch die Kollegen im Bereich der Segerothstraße / Grillostraße angetroffen. Als die Beamten das Fahrzeug verließen, um den VW zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer den Pkw und flüchtete.

Kurz darauf konnten die Beamten das Fahrzeug geparkt und ohne Tatverdächtigen auf einem Seitenstreifen an der Pferdebahnstraße feststellen. Daher fahndeten die Kollegen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie zweier Diensthunde nach den Flüchtigen im Nahbereich.

Bei einer Überprüfung des VW Boras stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet waren. Zudem stellten die Kollegen auf der Rückbank Kupferkabel sowie Pkw-Katalysatoren fest. Das Fahrzeug samt Inhalt wurde sichergestellt.

Zur gleichen Zeit fahndete Diensthund "Krabat" zusammen mit seiner Diensthundeführerin auf der nahegelegenen Fahrradtrasse. Dabei stellten sie eine Person fest, die aus einem Gestrüpp die Zufahrt zur Pferdebahnstraße herunterlief. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen und als ein 36-jähriger Oberhausener (deutsch) identifiziert werden.

Kurz darauf nahm "Krabat" eine neue Fährte auf und zog im Bereich der Fahrradbrücke, über den Berthold-Beitz-Boulevard, durch ein Gestrüpp, steil nach unten in Richtung Gehweg und stellte eine dort liegende Person durch einen Biss. Die Beamten identifizierten den weiteren Tatverdächtigen als einen 37-jährigen Oberhausener (deutsch) und nahmen auch ihn fest. Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt und durch Kräfte des Rettungsdienstes ambulant behandelt. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenintoxikation des 37-Jährigen, bei dem es sich mutmaßlich um den Fahrer des VWs handelte. Daher wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und gegen den 37-Jährigen zudem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen ermittelt. /RB

