Essen: Kupferdiebe auf frischer Tat festgenommen

45141 E.-Nordviertel: Gestern (19. August) gelang es Beamten der Polizei Essen drei mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat festzunehmen. Das Trio hatte zuvor versucht mehrere Kupferkabel von einem Firmengelände an der Kallenbergstraße zu entwenden.

Gegen 1:10 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der betroffenen Firma die Polizei, dass sich unbekannte Personen auf dem Firmengelände aufhalten und scheinbar versuchen Kupferkabel zu entwenden. Hinzugerufenen Polizisten gelang es einen 31-jährigen Mann aus Witten und eine 39-jährige Frau aus Essen unmittelbar bei dem Eintreffen auf dem Firmengelände zustellen. Eine Anschließende Absuche des Geländes mit einem Diensthund führte zu einem weiteren, 37-jährigen Tatverdächtigen aus Essen, der sich in einem angrenzenden Gebüsch versteckt hatte.

Die drei rumänischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen. Vor Ort wurden umfangreiche Spuren gesichert und Schneidewerkzeug sichergestellt. /hey

