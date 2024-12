Essen: Kupferdieb fliegt trotz Weihnachtsmanntrick auf

45127 E.-Westviertel:

Wenn im Dezember ein Mann im Kamin steckt,

er doch zunächst den Verdacht des Weihnachtsmanns erweckt.

Hat er keinen dicken Sack mit Geschenken parat,

erweist er sich leider schnell als ungeeigneter Kandidat.

Dabei hatte er zwar auch keinen Schnee,

doch andere psychoaktive Substanzen, oh weh o weh!

Noch größer wird allerdings der Verdruss,

wenn am Ende der Mann mit den Ordnungshütern mitgehen muss.

Es begab sich gestern Abend (16. Dezember, gegen 20:15 Uhr), dass der Kommunale Ordnungsdienst routinemäßig eine leerstehende Immobilie an der Helmut-Käutner-Straße kontrollierte. Dabei hörten die Mitarbeiter verdächtige Geräusche aus einem Raum.

In besagtem Raum angekommen, entdeckten die Mitarbeiter Kupferkabel, Rohre und Werkzeug. Zudem lugte aus einem Kabelschacht ein Schuh heraus. Da die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes leider nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben und oberhalb des Kabelschachtes offenbar auch kein von Rentieren gezogener Fluchtschlitten wartete, musste sich der Dieb zwangsläufig geschlagen geben und sein Versteck verlassen.

Die Herren vom Ordnungsdienst staunten nicht schlecht: Den Mann aus dem Kamin hatten sie bereits mehrfach in dem Gebäude erwischt. Obgleich dieser "alten Bekanntschaft" wurde kein großes Fest der Wiedersehensfreude gefeiert. Da nutzte es auch wenig, dass der in flagranti erwischte Kupferdieb "Froh- und Muntermacher" in Form von Amphetaminen zum (be)rauschenden Fest aus eigener Tasche hätte beitragen können. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten nahmen den 35-jährigen Mann mit ins Gewahrsam.

Und die Moral dieser vorweihnachtlichen, wahren Geschicht -

auch das Stehlen aus leerstehenden Hütten lohnt sich nicht.

Eines möchten wir zudem nicht vergessen:

Besinnliche Tage wünscht die Polizei Essen!/SyC

