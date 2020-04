Essen: Kriminelle versuchen in Altendorf Geldbörse zu rauben - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf: Kriminelle versuchten Montagmorgen (6. April) im Essener Stadtteil Altendorf eine Geldbörse zu rauben. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 9 Uhr war ein Passant auf der Sälzerstraße zu Fuß unterwegs. Zwei Männer sprachen den 68 Jahre alten Mann zunächst an. Danach sprühten sie ihm Reizgas ins Gesicht und traten ihn in den Bauch. Seine Geldbörse gab der Altendorfer dennoch nicht her. Ohne Beute flüchtete das zirka 20 bis 22 Jahre alte Duo in Richtung Westbahnhof. Die Täter sind zwischen 1,7 und 1,8 Metern groß. Bei den Flüchtigen handelt es sich vermutlich um Südländer. Sie waren mit hellen Jacken bekleidet. Einer von ihnen trug eine schwarze Jogginghose mit seitlichem Kappa-Aufdruck. Außerdem hatte er eine schwarze Bauchtasche umgeschnallt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Überfallenen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit ihr in Verbindung zu setzen. / MUe.