Essen: Kriminelle überfallen ältere Dame an ihrem Geburtstag - Zeugen gesucht

Kriminelle überfielen Freitagmittag (23. April), in der Essener Innenstadt, eine ältere Dame an ihrem Geburtstag. Gegen 15:30 Uhr war die 88 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator auf der Schützenbahn, zwischen den beiden Eimündungen zur Straße Am Porscheplatz, unterwegs. Zwei unbekannte Männer griffen die Seniorin hinterrücks an. Die Frau stürzte und verletzte sich. Die Männer entrissen ihre schwarze Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus. Die Flüchtigen sollen zwischen 18 und 22 Jahren alt und zirka 1,8 bis 1,85 Metern groß sein. Sie haben schwarze Haare und schlanke Figuren. Vermutlich handelte es sich um Südländer. Die Essener Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

