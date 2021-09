Essen: Kriminalpolizei sucht mutmaßlichen Parfüm-Dieb mit Fotos

Die Kriminalpolizei ist mit Fotos auf der Suche nach einem mutmaßlichen Parfüm-Dieb.

Am 14. April steckte sich, in einer Drogerie am Limbecker Platz, ein Unbekannter unter anderem Parfüm in seine Taschen und verschwand mit der Beute. Die dortige Kamera filmte ihn.

Fotos des Tatverdächtigen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-ladendiebstahl

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

