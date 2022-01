Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt und sucht Zeugen

45127 E.-Innenstadt:

Gestern Abend (25. Januar gegen 19:45 Uhr) erhielt die Polizei Hinweise auf eine Schlägerei zwischen einer mehrköpfigen Gruppe an der Viehofer Straße, in dessen Verlauf bereits einige Beteiligte in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet seien.

Mehrere Streifenwagen fuhren zum Tatort und fahndeten im Nahbereich.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine acht- bis neunköpfige Gruppe zwei Männer (33/35) überfallen und zwei Mobiltelefone geraubt hätten.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Gruppe soll ausschließlich aus Männern bestanden haben. Sie waren Mitte 20 und hätten ein arabisches Erscheinungsbild gehabt.

Einer der Männer trug schwarze Bekleidung und eine Cappy, ein weiterer eine braune Jacke.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

