Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach mutmaßlichem Sexualdelikt - 1. Folgemeldung - Polizei veröffentlicht Phantombild

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Seit zirka drei Monaten ermittelt die Kriminalpolizei in einem mutmaßlichen Sexualdelikt, bei dem eine 30-jährige Essenerin an einer Parkanlage an der Gervinusstraße durch einen unbekannten Mann hinterrücks angegriffen wurde. Sie konnte sich erfolgreich wehren und fliehen. Wir berichteten in einer Pressemeldung am 13. Februar. Hier der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4519865