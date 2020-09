Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung - Spezialeinheiten im Einsatz

Den Beamten gegenüber gab er an, dass er durch zwei 38-jährige Frauen in einer Wohnung schwer misshandelt und verletzt worden sei.

Vorausgegangen waren Streitigkeiten im Betäubungsmittel-Milieu.

Da an den Wohnanschriften der beiden Frauen mit weiteren Waffen zu rechnen war, unterstützten alarmierte Spezialeinheiten den Zugriff. Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos konnten die Ermittler gegen 23 Uhr die beiden Tatverdächtigen in ihren jeweiligen Wohnungen an der Huestraße und dem Resedapfad festnehmen und Beweismittel, darunter mehrere PTB-Schusswaffen und Betäubungsmittel, sicherstellen. Zur Aufklärung der Hintergründe wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4720036 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell