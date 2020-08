Essen: Kradfahrerin wird von flüchtigem PKW geschnitten und verletzt sich beim Sturz schwer - Unfallzeugen gesucht

Die 53-Jährige war auf der linken Fahrspur der Hindenburgstraße in Richtung Ostfeldstraße unterwegs, als sie in Höhe des Waldthausenparks von einem schwarzen PKW (wahrscheinlich ein BMW) geschnitten wurde - dieser war offenbar aus der Straße Am Waldthausenpark auf die Hindenburgstraße abgebogen. Daraufhin stürzte die Frau mit ihrem Krad und verletzte sich schwer. Der Fahrer des schwarzen PKW setzte seine Fahrt fort. Ein anderer PKW-Fahrer soll den Unfall beobachtet haben und den Unfallflüchtigen in einem kurzen Wortwechsel auf Russisch vermutlich aufgefordert haben, zu bleiben - jedoch ohne Erfolg.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, vor allem den russischsprachigen PKW-Fahrer. Möglicherweise kann jemand Hinweise zum Kennzeichen des flüchtigen Unfallfahrers machen. Anrufe werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

